Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром»

Голкипер Матвей Сафонов возобновил тренировки с «Краснодаром».
22-летний вратарь занимался с командой перед завтрашним матчем 23-го тура РПЛ с «Динамо».
«Наконец-то вернулся на поле ✌🏻😍», – написал Матвей в инстаграме.
Сафонов не играл за «Краснодар» с начала декабря. Появлялась информация о том, что голкипер не попадает в состав из-за разногласий с руководством клуба по контракту.
Тренер «быков» Мурад Мусаев объяснял: «У Сафонова травма. Заявили в «Краснодар-2», чтобы Матвей быстрее пришел в тонус».
Подробную статистику вратаря смотрите здесь.
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