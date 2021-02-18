Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром»

Голкипер Матвей Сафонов возобновил тренировки с «Краснодаром».

22-летний вратарь занимался с командой перед завтрашним матчем 23-го тура с «Динамо».

«Наконец-то вернулся на поле ✌🏻😍», – написал Матвей в инстаграме.

Сафонов не играл за с начала декабря. Появлялась информация о том, что голкипер не попадает в состав из-за разногласий с руководством клуба по контракту.

Тренер «быков» Мурад Мусаев объяснял: «У Сафонова травма. Заявили в «Краснодар-2», чтобы Матвей быстрее пришел в тонус».

Подробную статистику вратаря смотрите здесь.