Мурад Мусаев: «Уткин и Сафонов рады тому, сколько получают. Проблемы нет»

Главный тренер сообщил о состоянии вратаря и хавбека , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Перед матчем с «Загребом» в «Спорт-Экспрессе» появилась информация о том, что Сафонов и Уткин не попадают в основной состав, потому что у них есть контрактные разногласия с клубом. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

– «Спорт-Экспресс» так уверенно это заявляет. Эта информация не соответствует действительности. Считаю, что непрофессионально писать то, в чем вы не уверены.

Уткин и Сафонов продлили контракты не так давно на улучшенных условиях. Они счастливы тому, сколько они получают и что находятся в клубе. Нет никакой проблемы.

Не знаю, откуда идет эта информация. Вы все знаете, что Сафонов травмировался в Лондоне перед матчем с «Челси», у него травма сухожилия, требующая длительной реабилитации.

У Уткина повреждение боковой связки колена, которое не дает ему в полной мере тренироваться. Они оба в команде, проходят реабилитацию, скоро увидим их на поле, – сказал Мусаев.

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