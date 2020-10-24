Меган Рапино: «Белые спортсмены, особенно мужчины, часто не ощущают влияния расизма, сексизма, неравной оплаты труда»

Капитан женской сборной США по футболу выразила мнение, что белые спортсмены должны использовать свое влияние, чтобы предоставить право голоса различным меньшинствам.

«Зачастую белые спортсмены, в особенности спортсмены-мужчины, не ощущают того, что испытывают другие люди. Они не ощущают влияния расизма, сексизма, мизогинии (женоненавистничества – прим. Sports.ru) или неравной оплаты труда.

Мы не высказываемся, потому что мы привилегированны, и мы не обязаны это делать. Отчасти это происходит из-за того, что мы не уделяем должного внимания своей собственной жизни и окружающему миру.

Белым людям и, вероятно, белым мужчинам в целом, не нужно анализировать окружающий мир, чтобы добиться успеха.

Например, если ты гомосексуалист, то ты постоянно вращаешься в гетеронормативном мире (гетеронормативность – представление о том, что гетеросексуальность – социальная норма – прим. Sports.ru).

Несмотря на то, что это не обязательно вина людей – те, что родились сейчас, не создали страну такой, какой ее сделали – это не значит, что можно отказаться от ответственности», – заявила Рапино.

Футболисток США задело заявление, что в женской игре меньше мастерства. Они надели форму наизнанку и добились отставки босса федерации