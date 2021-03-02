Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства. Второй вариант – нападение

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Адвокат Иегуди Мошкович, представляющий интересы двоюродного брата нападающего «Спартака» Квинси Промеса, пояснил, какое наказание может грозить футболисту за нападение на его клиента.

«В Нидерландах система устроена так, что, когда дело попадает к прокурору, все решения принимает он. Мой клиент не имеет права голоса. Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит.

Что-то около того. Зависит от обстоятельств. Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы.

Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими? Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес? По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен», – сказал Мошкович.

Ранее стало известно, что суд арестовал недвижимость футболиста в Утрехте.

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