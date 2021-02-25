Леонид Федун: «Промес – лидер. Повезло, что он в «Спартаке» доигрывает карьеру»

Владелец оценил игру полузащитника после матча 21-го тура с «Краснодаром» (6:1).

– Меня порадовал Антоха Квинси. Он заводила, старался, бился и подталкивал игроков.

Вот такой нам был нужен игрок, который себя чувствует лидером не формально, а реально.

– Будет ли строиться вокруг него команда?

– У нас много игроков, конечно, Квинси обладает харизмой, потому что он игрок высокого класса.

Нам повезло, что он доигрывает карьеру у нас в «Спартаке», – сказал Федун.

«Посмеялся с фотошопа Мозеса – это творчество совсем не зашло». Счастливый Федун разговорился – ответил даже на вопрос про Зарему