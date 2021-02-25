Леонид Федун: «Промес – лидер. Повезло, что он в «Спартаке» доигрывает карьеру»

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил игру полузащитника Квинси Промеса после матча 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).
– Меня порадовал Антоха Квинси. Он заводила, старался, бился и подталкивал игроков.
Вот такой нам был нужен игрок, который себя чувствует лидером не формально, а реально.
– Будет ли строиться вокруг него команда?
– У нас много игроков, конечно, Квинси обладает харизмой, потому что он игрок высокого класса.
Нам повезло, что он доигрывает карьеру у нас в «Спартаке», – сказал Федун.
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