Леонид Федун: «Промес – лидер. Повезло, что он в «Спартаке» доигрывает карьеру»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил игру полузащитника Квинси Промеса после матча 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

– Меня порадовал Антоха Квинси. Он заводила, старался, бился и подталкивал игроков.

Вот такой нам был нужен игрок, который себя чувствует лидером не формально, а реально.

– Будет ли строиться вокруг него команда?

– У нас много игроков, конечно, Квинси обладает харизмой, потому что он игрок высокого класса.

Нам повезло, что он доигрывает карьеру у нас в «Спартаке», – сказал Федун.

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