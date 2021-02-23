Геннадий Орлов: «Промес вернулся доигрывать. Игроки «Спартака» не монтируются друг с другом»

Журналист Геннадий Орлов высказался о возвращении хавбека в .

«Промес, которого возвратили в «Спартак», пришел сюда доигрывать.

А вообще, в команду надо брать тех игроков, которые должны вырастать и стремиться вверх, как Хвича в . Конечно, он мечтает уехать в Европу и прогрессирует. А Промес приехал – ну, поможет или не поможет.

Кроме Промеса, остальное в команде собрано разными тренерами, и они [игроки] совершенно не монтируются друг с другом. У них нет организованной командной игры», – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге».