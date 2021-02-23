Суд арестовал недвижимость Промеса в Утрехте

Имущество полузащитника , ранее выступавшего за , арестовано.

Суд решил наложить арест на виллу футболиста в Утрехте. Она оценивается в 2,1 миллиона евро. Также был арестован небольшой флигель, который был оценен в 600 тысяч евро.

«Это было сделано в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», – заявил представитель потерпевшего Йегуди Мошкович.

Такое решение принято в связи с разбирательством по делу, в котором Промес является ключевым фигурантом. Несколько месяцев назад двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений.

Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. Пострадавший получил травму колена и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам Промес назвал данные обвинения ложными.