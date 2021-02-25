Ларссон о Промесе: «Мы с ним играем в один футбол. У нас прекрасный подбор нападающих»

Форвард «Спартака» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (6:1).

«Сколько планирую забить за «Спартак»? Время покажет. Квинси [Промес] задал высокую планку для бомбардира. Будем стремиться.

У нас прекрасный подбор нападающих. С первых дней было видно, что Квинси – высококлассный футболист. Мы играем с ним в один футбол. Я зряче отдавал передачу, видел, что он готов бежать за спину. Когда игроки классные, играть с ними легко», — сказал Ларссон.

«Спартак» вернулся! Промес из 2017-го, мощнейшие Соболев и Ларссон, шансы на ЛЧ – все плохо только в обороне