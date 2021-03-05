Уткин о 20 млн премиальных штаба Черчесова: «400 Суторминых. Эти люди не стоят столько»

Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о премиальных тренерскому штабу сборной России.

Ранее стало известно, что главный тренер и его штаб получают 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах и около 10 млн за ничьи. Юрист тренера Алан Агузаров опроверг эти данные: «Такая чушь. Это просто непрофессионально».

«Забыть форму и привезти ее чартером в день матча стоит примерно 4 миллиона рублей. Или, друзья мои, 80 , которые у нас, как известно, дешевы.

Или вот другой вопрос: а сколько Суторминых получает в качестве премиальных за победу в товарищеском матче тренерский штаб и персонал сборной России? 20 миллионов рублей или 400 Суторминых.

Вы только представьте эти 400 человек с немножечко грустным лицом – потому что единицей измерения быть не очень приятно, – и вы поймете, что никак нельзя такого игрока вызывать в сборную. Его там могут просто не заметить – столько массажист получает в качестве премии. Может, он его на поводке уведет с собой в таком случае. Всякое же может произойти.

История с 20 миллионами премиальных тренерскому штабу интересна даже не тем, что они [премиальные] за четыре года выросли в четыре раза. Главный тренер всегда должен был уметь выбивать бабло.

Дело даже не в ее [истории] чрезмерности. Тренер, если не ошибаюсь, получает у нас 2 миллиона евро в год, плюс еще премиальные за официальные матчи, за выполнение задач. Для персонала премиальные примерно сопоставимы по объему с зарплатной величиной, и так во всех командах – на это и живут.

Абсолютная цифра вообще не должна никого смущать, потому что она выплачивается людьми, которые денег особенно не считают. Есть нюанс, сборная – это не частный клуб. И хотя РФС не государственная организация, но все-таки сборная представляет страну. И неплохо было бы соизмеряться с тем, что происходит в этой самой стране и как это может быть воспринято.

В том, что это правда, я нисколько не сомневаюсь, потому что это опроверг юрист Черчесова, он же агент – Алан Агузаров. Если Агузаров на что-то говорит, что этого нет, можно быть уверенным – берем, лучше два экземпляра, можно даже не проверять.

Сравнительно недавно Садырин ехал на ЧМ-1994 в Америку с окладом 300 долларов. Юран тогда надеялся подписать новый контракт размером в миллион. А тренер сборной получал 300 долларов.

Цифра премиальных в 20 миллионов рублей мне кажется важной, потому что за эти деньги люди оказываются неспособными просчитать, чего стоит победа в товарищеском матче.

Еще раз напомню: если бы Россия выиграла у Молдавии в прошлом году, она была бы выше посеяна при жеребьевке отборочного турнира к ЧМ-2022. А то, что это важно, тренерский штаб постоянно подчеркивал. Но тем не менее 20 млн премиальных за победу над Молдавией не хватило, чтобы просто вспомнить о том, что уже в этом матче можно было решить проблему.

Эти люди не стоят 20 миллионов, друзья. Это совершенно точно», – сказал Уткин.

«Зенит» забыл форму дома – пришлось срочно везти чартером из Петербурга. С трудом, но успели