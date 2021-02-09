На «Газпром Арене» пройдет вакцинирование от коронавируса перед матчем с «Ахматом». Все процедуры бесплатны

На можно будет сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» перед матчем РПЛ «Зенит» –«Ахмат», который состоится в субботу.

«Вакцинирование будет проходить в порядке живой очереди. Перед процедурой нужно будет пройти стандартный медосмотр.

Все процедуры будут бесплатными. Второй прием вакцины можно будет осуществить перед следующим домашним матчем «Зенита», – сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

станет первым клубом РПЛ, предлагающим такую услугу.

Важное о вакцине в футболе: есть ли смысл, точно ли она безопасна, что о ней думают в РПЛ?