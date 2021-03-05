Александр Карапетян: «Россия лучше Европы в некоторых сферах. Ехал с мыслью, что каждый второй здесь алкоголик, но это не так»

Теги премьер-лига Россия Сослан Джанаев Александр Кокорин Ибрагим Цаллагов Тамбов Александр Карапетян Сочи Футбол

Бывший нападающий «Сочи» и «Тамбова» Александр Карапетян высказался по поводу положительных качеств России.

– Из-за бизнеса мне приходилось много разъезжать по Европе. Можно сказать, что понемногу пожил в каждом уголке Европы от Дании до Франции, несколько месяцев жил даже в Бразилии.

В России я познакомился с большим количеством людей. Если не учитывать историю с «Тамбовом», то я очень счастлив, что познакомился с вашей страной и людьми, которые здесь живут.

В Германии и Бельгии не очень хорошо отзываются о России. Честно говоря, к вам я ехал с мыслью, что каждый второй здесь алкоголик, а вокруг сплошное безобразие. Но это абсолютно не так. В некоторых сферах Россия лучше Европы.

– В каких?

– С русскими легче знакомиться. В Европе тоже несложно, но там общение формальнее. С вами общаться намного легче, русские более искренние.

Мы до сих пор отлично общаемся с Ибрагимом [Цаллаговым], Кокорой [Александр Кокорин], Сосом [Сослан Джанаев]. Уверен, после карьеры мы будем часто видеться.

– Какой запомнилась российская лига? С одной стороны, финансово стабильный «Сочи» в теплом климате, с другой – бедный «Тамбов» без собственного дома.

– Мне повезло попасть в рай России, я имею в виду Сочи. Вообще, Сочи – это рай всего мира.

Почти сразу купил там квартиру. Думаю, часто буду возвращаться туда. Не зря ваш президент любит бывать в Сочи. Для меня это самое топовое место в России, – заявил Карапетян, ныне выступающий за «Арарат-Армению».

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