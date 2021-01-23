Лапорта намерен подписать Алабу и Агуэро в «Барсу». Он уже контактировал с агентами игроков

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Стали известны трансферные планы нового президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Менеджер хочет подписать нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и защитника «Баварии» Давида Алабу. Контракты обоих футболистов с клубами истекают летом этого года. Игроки станут свободными агентами.

Агент Пини Захави, представляющий интересы австрийца, на прошлой неделе был в Барселоне вместе с Фали Рамадани, агентом игрока «Барсы» Миралема Пьянича. Сейчас они работают в паре. Они контактировали со штабом Лапорты и заверили его в том, что контракт с «Реалом» еще не подписан, утверждает Mundo Deportivo.

Захави и Рамадани сообщили Лапорте, что Алаба заинтересован в переходе в «Барсу» и достигли устной договоренности о переходе. Никаких бумаг подписано не было. В скором времени стороны обсудят финансовую сторону вопроса. Лапорта хочет найти такую формулу выплаты зарплаты, которая удовлетворит австрийца и подойдет клубу в нынешней экономической ситуации.

Серхио Агуэро будет рад перейти в «Барселону». Его агент еще по ходу предвыборной кампании в «Барсе» сообщил Лапорте и другому кандидату Виктору Фонту о желании футболиста присоединиться к сине-гранатовым. Агуэро готов пойти на снижение зарплаты, но хочет получить подписной бонус. Считается, что дружба Агуэро с Месси может помочь Лапорте убедить Лео остаться в «Барсе».

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