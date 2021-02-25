Кьеза о вылете от «Порту»: «Ювентус» заслуживал выход в четвертьфинал»

Полузащитник Федерико Кьеза, автор дубля в ответном матче 1/8 финала чемпионов с (3:2), прокомментировал вылет из турнира по сумме двух игр.

«В первом тайме мы сделали недостаточно для выхода в следующий раунд, но после перерыва уже играли хорошо. Когда вылетаешь, нужно проанализировать случившееся. Считаю, что сегодня мы заслуживали выход в четвертьфинал, но не сложилось

Сейчас не хочу говорить о своих голах. Мы хотели пройти дальше, но не получилось. И это крайне разочаровывает», – сказал Кьеза.

«Родители дали мне инструкции не теряться в блестящем мире, полном ловушек». Федерико Кьеза вылетел из ЛЧ, но точно порадовал отца-футболиста