Пирло о вылете из ЛЧ: «Ты выбываешь, когда допускаешь четыре серьезные ошибки в двух матчах»

Главный тренер высказался после ответного матча 1/8 финала чемпионов с (3:2, первый матч – 1:2), по итогам которого туринский клуб покинул еврокубки.

«Когда допускаешь четыре серьезные ошибки в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, ты выбываешь.

Мы не восприняли неправильно удаление «Порту». Все, что мы могли делать, это пытаться растянуть их, перемещая мяч с фланга на фланг и насытив штрафную игроками. Так и приходят голы.

Потребуется несколько дней, чтобы расстаться с мыслями об этой игре, но затем мы должны подходить к каждому матчу с верным настроем, осознавать, что еще только март и у нас есть время подняться выше в таблице Серии А.

Мы хорошо начали игру, могли сразу повести в счете после момента Альваро Мораты. Гола не случилось, затем была ошибка с пенальти, мы могли пропустить и второй, однако во втором тайме сыграли как надо, дополнительный игрок тоже в этом помог.

Я не думаю, что наша проблема в дебютах. Мы понимали, что «Порту» будет так играть, игра бы изменилась, забей мы в стартовые минуты. Когда пропускаешь, матч становится совершенно другим», – отметил Пирло.

«Порту» вырвал у «Юве» четвертьфинал ЛЧ: больше часа сражались в меньшинстве, но добили в самом конце