Пирло о том, что Роналду и Рабьо отвернулись в стенке при голе «Порту»: «Возможно, посчитали, что до ворот далеко и удар не будет опасным»

Главный тренер после ответного матча 1/8 финала чемпионов с «Порту» (3:2) прокомментировал пропущенный в овертайме гол, который по итогам двух игр вывел португальский клуб в четвертьфинал.

«Мы выбираем игроков, стоящих в стенке. Раньше они никогда не отворачивались в таких ситуациях. Возможно, они [Роналду и Рабьо] посчитали, что до ворот слишком далеко и удар не будет опасным.

Это ошибка, обычно такие оплошности мы не совершаем, но игроки не осознали всю опасность ситуации, поэтому мы пропустили», – сказал Пирло.

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