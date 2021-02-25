Дюпин о победе над «Зенитом»: «Трудовые будни, ничего специфического. Нет, повезло, конечно, много эмоций»

Вратарь , признанный лучшим игроком матча с (2:1), высказался о победе над петербуржцами и сэйве с пенальти на 99-й минуте.

– Обычные трудовые будни, ничего специфического (улыбается). Нет, конечно, повезло нам. Забили, еще пенальти этот на последней минуте. Много эмоций. Если честно, даже слов подобрать не могу. Столкнулся там чуть-чуть, до сих пор виски болят.

– Расскажите про пенальти. Это плохо пробил Дзюба или вы раскусили?

– Не, просто стоял по удару, и все. Может быть, не так сильно пробил, было легко зафиксировать. Так старался стоять по удару, не гадать.

– На вас после пенальти набросилась команда, как будто вы выиграли трофей. У вас были такие эмоции в календарном матче чемпионата?

– В календарном, думаю, нет, не было ни разу столько эмоций, наверное.

– В раздевалке все время выкрики. Что там за эмоции?

– Пацаны радуются, три очка, праздник – сейчас пойдем женщин, жен, девушек поздравлять. Там все хорошо, все довольны, хорошее настроение, – сказал Дюпин в эфире «Матч Премьер».