«Спартак» поборется за чемпионство с такой игрой. «Зенит» еще будет ошибаться». Рианчо про РПЛ

Бывший тренер «Спартака» оценил шансы команды в чемпионской гонке после победы над «Краснодаром» (6:1).

«Спартак» провел отличную игру! Конечно, я не ожидал столь крупный счет, но разгромить «Краснодар» дорого стоит. Самое главное – команда вернула уверенность и вновь почувствовала вкус победы.

С такой игрой «Спартак» будет бороться за чемпионство. Конечно, у «Зенита» есть небольшое преимущество, но его нельзя назвать явным.

«Спартак», стабильно набирая очки в следующих турах, может оказывать колоссальное давление на петербургскую команду. Времени достаточно, ведь сезон только-только возобновился.

Для возможной победы в чемпионате красно-белым нужно победить как минимум семь раз в оставшихся турах. Думаю, , как и другие команды, еще будет ошибаться», – сказал испанец.

«Спартак» занимает третье место в таблице, отставая на 4 очка от лидирующего «Зенита», у которого матч в запасе.

«Спартак» вернулся к трем защитникам и со старта смял «Краснодар» прессингом. А потом повторил все осенние ошибки – от неприятностей спасли везение и Максименко

Как именно «Спартак» унижал «Краснодар»: тончайший пас (Промесу) и дубль Ларссона, два стильных гола Соболева, добавка Понсе