Айртон о 6:1: «Победа придала «Спартаку» сил, чтобы продолжить гонку за титулом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Айртон Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Спартака» Айртон оценил значимость победы над «Краснодаром» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Независимо от выбранной схемы, у нас одна задача – выигрывать матчи.

Выбор схемы больше зависит от тренера, но мы всегда готовы выполнять задачи. Смотрим на свои ошибки перед каждой игрой и стараемся их исправлять.

Мы не выигрывали несколько месяцев. Было давление. Ты готовишься к каждой игре, чтобы выиграть. Когда это не получается, приходится работать еще больше и исправлять свои ошибки.

Победа придала нам сил и уверенности в себе, чтобы продолжить гонку за титулом», – сказал бразилец.

«Спартак» вернулся к трем защитникам и со старта смял «Краснодар» прессингом. А потом повторил все осенние ошибки – от неприятностей спасли везение и Максименко

Как именно «Спартак» унижал «Краснодар»: тончайший пас (Промесу) и дубль Ларссона, два стильных гола Соболева, добавка Понсе

Звезды сборной России выбирают подарки для близких на 8 марта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья