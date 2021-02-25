Айртон о 6:1: «Победа придала «Спартаку» сил, чтобы продолжить гонку за титулом»

Защитник оценил значимость победы над (6:1) в матче 21-го тура .

«Независимо от выбранной схемы, у нас одна задача – выигрывать матчи.

Выбор схемы больше зависит от тренера, но мы всегда готовы выполнять задачи. Смотрим на свои ошибки перед каждой игрой и стараемся их исправлять.

Мы не выигрывали несколько месяцев. Было давление. Ты готовишься к каждой игре, чтобы выиграть. Когда это не получается, приходится работать еще больше и исправлять свои ошибки.

Победа придала нам сил и уверенности в себе, чтобы продолжить гонку за титулом», – сказал бразилец.

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