Холанд хочет в «Реал», но вариант с «Сити» тоже рассмотрит. «Бавария» и «Челси» его не так привлекают

Несколько европейских клубов проявляют интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
В их число входят «Манчестер Сити», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Челси».
«Горожане» видят в форварде замену нападающему Серхио Агуэро, срок контракта которого с «Сити» истекает летом. «Реал» рассматривает Холанда как долгосрочную замену Кариму Бензема.
Норвежец больше всего хочет перейти в «Реал», но вариант с «Ман Сити» тоже может рассмотреть. «Бавария» и «Челси» привлекают его не так сильно, пишет ESPN со ссылкой на Bild.
Будущее футболиста зависит от выступлений «Боруссии» этим летом. Если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов, норвежец будет настаивать на трансфере.
В этом сезоне 20-летний нападающий забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах чемпионата Германии. Его полную статистику можно изучить здесь.