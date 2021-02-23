Холанд хочет в «Реал», но вариант с «Сити» тоже рассмотрит. «Бавария» и «Челси» его не так привлекают

Несколько европейских клубов проявляют интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

В их число входят «Манчестер Сити», «Реал», , «Бавария» и .

«Горожане» видят в форварде замену нападающему Серхио Агуэро, срок контракта которого с «Сити» истекает летом. «Реал» рассматривает Холанда как долгосрочную замену Кариму Бензема.

Норвежец больше всего хочет перейти в , но вариант с «Ман Сити» тоже может рассмотреть. и «Челси» привлекают его не так сильно, пишет ESPN со ссылкой на Bild.

Будущее футболиста зависит от выступлений этим летом. Если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов, норвежец будет настаивать на трансфере.

В этом сезоне 20-летний нападающий забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах чемпионата Германии. Его полную статистику можно изучить здесь.