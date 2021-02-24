Акинфеев пропустит второй матч ЦСКА подряд. Клуб утверждал, что у него ОРВИ

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Илья Помазун Здоровье Футбол

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

34-летнего голкипера нет в заявке армейцев, место в воротах займет Илья Помазун.

Акинфеев, таким образом, пропустит второй матч подряд. В игре 20-го тура с «Локомотивом» (0:2) в стартовом составе также вышел Помазун.

В конце февраля ЦСКА сообщил, что у Акинфеева недомогание с признаками ОРВИ. Он был изолирован от команды. Также у Акинфеева родился третий ребенок.

Матч ЦСКА – «Ахмат» начнется в 14:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

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