Акинфеев пропустит второй матч ЦСКА подряд. Клуб утверждал, что у него ОРВИ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в матче 21-го тура против «Ахмата».

34-летнего голкипера нет в заявке армейцев, место в воротах займет .

Акинфеев, таким образом, пропустит второй матч подряд. В игре 20-го тура с «Локомотивом» (0:2) в стартовом составе также вышел Помазун.

В конце февраля ЦСКА сообщил, что у Акинфеева недомогание с признаками ОРВИ. Он был изолирован от команды. Также у Акинфеева родился третий ребенок.

Матч ЦСКА – «Ахмат» начнется в 14:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.