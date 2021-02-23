«Ман Сити» может предложить «Боруссии» 100+ млн фунтов за Холанда и Рейну (90min)

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«Манчестер Сити» интересуется игроками дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом и Джованни Рейной.

Английский клуб рассматривает возможность того, чтобы предложить более 100 млн фунтов за этих футболистов, сообщает 90min.com. 

Согласно условиям, которые готов предложить «Ман Сити», Рейна проведет в «Боруссии» еще год.

Стоит отметить, что отцы этих футболистов в свое время выступали за «Манчестер Сити».

Статистику Холанда, забившего 17 голов в 17 матчах Бундеслиги в этом сезоне, можно посмотреть здесь, а Рейны, у которого 3+4 очка в 21 матче, – здесь.

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