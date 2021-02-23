Квинси Промес: «Хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз и в третий. Для меня это вызов»

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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о целях в московском клубе.

– Следующий сезон будет особенным для «Спартака»: клуб отметит свое столетие.

– И это дополнительная мотивация взять новый трофей. Главное – верить.

Нынешний сезон тоже продолжается. Дебютный матч с «Рубином» не получился: для меня это была первая игра после перерыва, не хватало свежести, мы уступили. Но был счастлив снова надеть футболку с ромбом и выйти на поле этой прекрасной арены.

Я остаюсь позитивным. У нас впереди десять матчей и есть шансы забраться на самое высокое место. В том числе на первое. Это ведь возможно! Но для начала я очень хочу, чтобы в воскресенье мы добились положительного результата.

– Подытожим. Для чего ты вернулся?

– Снова сделать «Спартак» первым. Опять взять в руки кубок. Я знаю, хватает тех, кто сомневается и говорит: «О, Промес решил все повторить, но так не бывает».

А для меня это вызов. Я знаю, на что способен. И хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. И в третий, – заявил Промес.

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