Квинси Промес: «Хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз и в третий. Для меня это вызов»

Полузащитник рассказал о целях в московском клубе.

– Следующий сезон будет особенным для «Спартака»: клуб отметит свое столетие.

– И это дополнительная мотивация взять новый трофей. Главное – верить.

Нынешний сезон тоже продолжается. Дебютный матч с «Рубином» не получился: для меня это была первая игра после перерыва, не хватало свежести, мы уступили. Но был счастлив снова надеть футболку с ромбом и выйти на поле этой прекрасной арены.

Я остаюсь позитивным. У нас впереди десять матчей и есть шансы забраться на самое высокое место. В том числе на первое. Это ведь возможно! Но для начала я очень хочу, чтобы в воскресенье мы добились положительного результата.

– Подытожим. Для чего ты вернулся?

– Снова сделать «Спартак» первым. Опять взять в руки кубок. Я знаю, хватает тех, кто сомневается и говорит: «О, Промес решил все повторить, но так не бывает».

А для меня это вызов. Я знаю, на что способен. И хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. И в третий, – заявил Промес.