Промес о «Краснодаре»: «Готов быть матадором. Сказал Вильене, что он приедет в дом, где будут мои правила»

Полузащитник «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча с .

– Севилью часто называют самым красивым городом Испании. Успел его полюбить?

– Там красиво. Но есть одна проблема: это не Москва. А мне нравятся большие города.

– На корриде был?

– Нет, но когда уезжал в «Аякс», улицы города как раз готовили к прогону быков. Интересный обычай.

– В воскресенье к нам на стадион как раз приедут «быки».

– Да, «Краснодар». И это отлично, готов быть матадором!

– Там играет – твой партнер по сборной Голландии.

– Только что с ним разговаривали! Хороший парень, мы дружим. Я активно рекламировал ему Россию, когда он вел переговоры с «Краснодаром». Но сейчас сказал ему, что в воскресенье он приедет в мой дом, где будут работать мои правила, – заявил Промес.

примет «Краснодар» 7 марта.