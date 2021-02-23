Промес о «Краснодаре»: «Готов быть матадором. Сказал Вильене, что он приедет в дом, где будут мои правила»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего матча РПЛ с «Краснодаром».
– Севилью часто называют самым красивым городом Испании. Успел его полюбить?
– Там красиво. Но есть одна проблема: это не Москва. А мне нравятся большие города.
– На корриде был?
– Нет, но когда уезжал в «Аякс», улицы города как раз готовили к прогону быков. Интересный обычай.
– В воскресенье к нам на стадион как раз приедут «быки».
– Да, «Краснодар». И это отлично, готов быть матадором!
– Там играет Тонни Вильена – твой партнер по сборной Голландии.
– Только что с ним разговаривали! Хороший парень, мы дружим. Я активно рекламировал ему Россию, когда он вел переговоры с «Краснодаром». Но сейчас сказал ему, что в воскресенье он приедет в мой дом, где будут работать мои правила, – заявил Промес.
«Спартак» примет «Краснодар» 7 марта.