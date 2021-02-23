Директор «Спартака»: «Зарема не только обаятельная девушка. У нее два высших образования»

Управляющий директор рассказал, какую роль в клубе играет .

– Какова роль Заремы в трансферах? Наслышаны, что она способствовала переходу как минимум Ларссона.

– Зарема не принимает решения по трансферам, но всегда высказывает свое мнение относительно стоимости игрока и затрат на его переход с точки зрения финансового фэйр-плей.

Она аудирует финансовую эффективность и насколько оптимально строятся бизнес-процессы в офисе.

– Насколько это корректно, если владелец клуба говорит «передаю полномочия профессионалам», а потом на трансферы влияет девушка, пусть и обаятельная, но все же без футбольного бэкграунда? Опять же убеждает Федуна насчет Ларссона.

– Зарема не только обаятельная девушка. Она имеет два высших образования по финансам и управлению.

И когда ты долго живешь с человеком, для которого футбол – это не только бизнес, но и страсть, это ли не футбольный бэкграунд?

Зарема высказала свое мнение относительно Ларссона, что сама не скрывает. И пока она права. Это яркий молодой игрок с хорошим потенциалом роста своей стоимости.

А решения по покупкам и продажам сейчас в любом случае принимает трансферный комитет, – сказал Мележиков.