Зарема Салихова: «Спартак» отлично поработал в это трансферное окно. Продажа Кокорина позволила пригласить нашу легенду – Промеса»

, жена владельца , подвела итоги работы клуба в зимнее трансферное окно.

– Вас можно поздравить с трансфером Промеса? История получилась достаточно нервная.

– Клуб отлично поработал в это трансферное окно. Удалось на очень выгодных условиях приобрести Хендрикса и разгрузить платежную ведомость за счет продажи Кокорина, что позволило пригласить нашу легенду, .

– Что стало ключевым фактором возвращения Куинси?

– Ключевым фактором трансфера было желание самого игрока вернуться в «Спартак». Он сохранил любовь к клубу вне зависимости от того, где выступал после своего ухода, и болельщики отвечают ему взаимностью.

– Главные цели клуба на трансферном рынке?

– Трансферная политика «Спартака» должна приносить результат и одновременна обязана быть эффективной с инвестиционной точки зрения. Это важно для фэйр-плей и доходной части бюджета клуба в условиях постоянно растущего курса евро, – сказала Салихова.