Куман о 3:0 с «Севильей»: «Барселона» боролась до изнеможения. Мы заслужили победу»

Главный тренер «Барселоны» передал эмоции после разгрома «Севильи» (3:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (первая игра – 0:2).

Об эмоциях

«Мы боролись буквально до изнеможения, это было невероятно. Я очень доволен работой команды сегодня. Мы заслужили победу. Считаю, что мы были лучше в обоих матчах».

О матче

«Мы прессинговали и шли вперед. Команда очень сильна как физически, так и ментально. Может, мы не играли в какой-то блестящий футбол, но владели мячом и создавали моменты. Это было что-то экстраординарное».

О важности Кубка Испании

«Мы всегда верили и никогда не отказывались от этого трофея. Это вопрос менталитета. Как тренер я не могу требовать от своей команды больше того, что я видел сегодня вечером».

О финале

«Мы очень рады. Но хочется отпраздновать со зрителями. Должно быть 90 000 человек на стадионе. Надеюсь, в финале будут зрители».