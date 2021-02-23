Видеотрансляция матча «Барселона» – «Севилья» – 1:0. Дембеле забил издали, Гризманн в запасе. Текстовый онлайн есть

Сегодня «Барселона» и «Севилья» проводят ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.
Первая игра завершилась победой андалусийцев со счетом 2:0.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Также игру можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире👇
- Дата проведения
- 3 марта, 23.00, «Камп Ноу»
- Гол:
- 1:0 – 12 Дембеле.
-
Барселона –
тер Стеген, Альба, Мингеса, Лангле, Дест, Педри, де Йонг, Дембеле, Бускетс, Пике, Месси.
-
Севилья –
Вацлик, Акунья, Кунде, Диего Карлос, Оливер Торрес, Алеиш Видаль, Фернандо, Жордан, Сусо, де Йонг, Эн-Несири.
- Предупреждение:
- Фернандо (37).