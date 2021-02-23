Видеотрансляция матча «Барселона» – «Севилья» – 1:0. Дембеле забил издали, Гризманн в запасе. Текстовый онлайн есть

Сегодня и проводят ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.

Первая игра завершилась победой андалусийцев со счетом 2:0.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Также игру можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире👇