Видеотрансляция матча «Барселона» – «Севилья» – 1:0. Дембеле забил издали, Гризманн в запасе. Текстовый онлайн есть

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Сегодня «Барселона» и «Севилья» проводят ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.

Первая игра завершилась победой андалусийцев со счетом 2:0.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Также игру можно посмотреть на Sports.ru в прямом эфире👇

Барселона – Севилья 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
3 марта, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 12 Дембеле.
Барселонатер Стеген, Альба, Мингеса, Лангле, Дест, Педри, де Йонг, Дембеле, Бускетс, Пике, Месси.
СевильяВацлик, Акунья, Кунде, Диего Карлос, Оливер Торрес, Алеиш Видаль, Фернандо, Жордан, Сусо, де Йонг, Эн-Несири.
Предупреждение:
Фернандо (37).

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