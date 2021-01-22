Жано Ананидзе: «Хабиб круто играет в футбол. Сказал Джикии: «У вас Кокора ушел, подписывайте его в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился впечатлениями от игры в футбол с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и футболистами московского клуба.

«Джика знал, что я в Дубае, мы с ним на связи. У «Спартака» выходные с 24-го по 27-е число. Джикия договорился с Хабибом сыграть и позвал меня. Я согласился. Джика вписал меня в спартаковскую команду. Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. На спокухе поиграли.

Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Знал, что он очень любит этот спорт. Но думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось все не так.

Хабиб очень круто играет, забил много голов. Сказал Джике: «У вас нападающего не хватает, Кокора ушел. Подписывайте Хабиба в «Спартак». В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб – отличный парень», – сказал Ананидзе.

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