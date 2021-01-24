Хабиб сыграл в футбол с игроками «Спартака»: «Чуть переехали их»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, что поиграл в футбол с игроками московского , которые проводят тренировочный сбор в ОАЭ.

«Сегодня чуть переехали московский «Спартак». Надеюсь, никто не обидится.

Ну, ничего, пацаны, добавляйте-добавляйте. В следующий раз», – сказал Хабиб.

На видео замечены полузащитники команды и , а также защитник Георгий Джикия.

Ранее Нурмагомедов объявил о желании начать карьеру профессионального футболиста.

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Хабиб: «Готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент»

Видимо, Хабиб не вернется. Он уже сказал UFC, что на много-много уровней выше Конора и Порье