Хабиб сыграл в футбол с игроками «Спартака»: «Чуть переехали их»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что поиграл в футбол с игроками московского «Спартака», которые проводят тренировочный сбор в ОАЭ.
«Сегодня чуть переехали московский «Спартак». Надеюсь, никто не обидится.
Ну, ничего, пацаны, добавляйте-добавляйте. В следующий раз», – сказал Хабиб.
На видео замечены полузащитники команды Зелимхан Бакаев и Остон Урунов, а также защитник Георгий Джикия.
Ранее Нурмагомедов объявил о желании начать карьеру профессионального футболиста.
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Хабиб: «Готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент»
Видимо, Хабиб не вернется. Он уже сказал UFC, что на много-много уровней выше Конора и Порье