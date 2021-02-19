Дмитрий Жичкин: «Haвaльный правда попал туда, где лучше не оказываться. Сил и терпения ему и его родным»

Комментатор Дмитрий Жичкин посочувствовал оппозиционеру Алексею Навальному, которого осудили на 2,5 года колонии.

Навального, вероятно, отправили в исправительную колонию № 2 неподалеку от Покрова.

«Только вдумайтесь. Начальство колонии строго-настрого запрещает общаться с другими заключенными. А им – с вами. Полгода посидишь в такой тишине, и колпак сам собой потечет.

Скажу вот что: можно не быть сторонником Навального, но не сочувствовать ему и его близким нельзя. Алексей и правда попал туда, где лучше ни при каких обстоятельствах не оказываться. Сил и терпения ему и его родным, друзьям, близким. Худший эпизод жизни», – написал Жичкин в твиттере.

Жичкин о Навальном и колонии: «ИK-2 считается одной из самых жестких. Там ломают не физически, а психологически. Люди попадают в информационный вакуум – как в бункере»