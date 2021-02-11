Экс-игрок «Спартака» Митрески: «Путина в Македонии уважают. В России при нем с годами становится только лучше»

Бывший защитник высказался о своем отношении к России и президенту страны .

– Россия для вас?..

– Великая держава! Когда вижу российский флаг, чувствую гордость. Сейчас Москва изменилась, везде порядок. Когда я приехал, это был другой город и другая страна.

Сейчас же президент и правительство делают все возможное, чтобы Москва была лучшим городом в мире. Для меня вообще лучшие города в мире – это Москва и Берлин.

– А Путин – суперпрезидент?

– У нас в Македонии к нему относятся с очень большим уважением. Он принял страну почти в развалинах, и вот уже на протяжении 20 лет во всем идет подъем.

Россия поменялась, открылось столько крутых стадионов. Я считаю, что при таком президенте в России с годами все становится только лучше, – заявил Митрески.

Митрески играл за «Спартак» с 2001 по 2004 год.