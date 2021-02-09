«Говорили, что Путин диктатор, но в России все нормально, мне кажется». Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон о президенте

Бывший нападающий и «Динамо» рассказал о своем отношении к России.

– Насколько хорошо тебе удалось выучить русский?

– Я выучил много разных слов. (смеется) Если серьезно, понимал, что мне говорят, но самому общаться было тяжело.

– Ты читал или узнавал что-то о стране, когда тут играл?

– Да, я всегда старался по возможности узнавать о культуре, об истории страны, о политике, о Путине.

– Что читали о Путине?

– Говорили, что он диктатор, всякое такое. Но мне кажется, в России все нормально, ваш президент всегда хорошо относился к народу. В любой стране есть те, кто поддерживает власть, и те, кто против нее – это нормально. В больших странах народу тяжело угодить.

В Бразилии, например, как и в России, есть люди, довольные президентом, и есть те, кто его критикует. Из-за коронавируса у нас стране сейчас хаос, президент говорит, что невозможно помочь людям дополнительными выплатами, хотя многие губернаторы готовы это сделать, – сказал Вандерсон.