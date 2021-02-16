Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин о том, что попросил бы у Путина: «Отпустить всех политзаключенных»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Норвегия Владимир Путин Буде-Глимт Алексей Навальный Политика Никита Хайкин Футбол

Российский вратарь Никита Хайкин, выступающий за норвежский «Буде-Глимт», рассказал, что попросил бы у президента России Владимира Путина.  

– Представим, у вас есть одна просьба к президенту Путину. Что бы вы ему сказали? О чем бы вы его попросили?

– Наверное, отпустить всех политзаключенных. В первую очередь.

Потому что как бы ни относились к тому же Навальному – к нему можно относиться как угодно, – но в любом случае они люди. У этих людей есть семьи. И то, что к ним так относятся, что для них выписаны отдельные законы – это неправильно, я считаю.

– Что бы вы изменили в России? Три решения.

– Честные выборы, независимость судебной системы и допуск всех кандидатов на выборы. Ну, это относится к честным выборам. И освободить всех политзаключенных, – сказал Хайкин.

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