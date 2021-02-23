Гвардиола о победе над «Вулвз»: «Ливерпуль» все еще чемпион. Чтобы выиграть АПЛ, нужно брать очки»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (4:1) в матче АПЛ.

«Мы немного заволновались, когда счет стал 1:1, но здорово отреагировали и забили свои голы. Все было заслуженно – мы играли очень хорошо. Матчи очень тяжелые, а мы достаточно комфортно победили на последних минутах.

Соперник был опасен после того, как сравнял счет, но мы продолжили владеть мячом, не сдались. Для нас это хороший урок в мелких деталях. Но если говорить об игре, мы были очень хороши.

В этом году календарь очень плотный. У нас не было ни одной полноценной недели – очень много матчей. А еще и «Вулвз», физически и психологически сильная команда. Я более чем доволен тем, что мы сделали.

Рекорды? О рекордах мы будем говорить потом. Зимой в Англии – в ноябре, декабре, январе – творится настоящий ад. Так что это весьма выдающийся показатель. Я очень горжусь. Но «Ливерпуль» все еще остается чемпионом. Чтобы взять АПЛ, нам нужны очки», – сказал Гвардиола.

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