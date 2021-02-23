Гвардиола о победе над «Вулвз»: «Ливерпуль» все еще чемпион. Чтобы выиграть АПЛ, нужно брать очки»

Главный тренер высказался о победе над (4:1) в матче АПЛ.

«Мы немного заволновались, когда счет стал 1:1, но здорово отреагировали и забили свои голы. Все было заслуженно – мы играли очень хорошо. Матчи очень тяжелые, а мы достаточно комфортно победили на последних минутах.

Соперник был опасен после того, как сравнял счет, но мы продолжили владеть мячом, не сдались. Для нас это хороший урок в мелких деталях. Но если говорить об игре, мы были очень хороши.

В этом году календарь очень плотный. У нас не было ни одной полноценной недели – очень много матчей. А еще и , физически и психологически сильная команда. Я более чем доволен тем, что мы сделали.

Рекорды? О рекордах мы будем говорить потом. Зимой в Англии – в ноябре, декабре, январе – творится настоящий ад. Так что это весьма выдающийся показатель. Я очень горжусь. Но все еще остается чемпионом. Чтобы взять , нам нужны очки», – сказал Гвардиола.