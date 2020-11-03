Леброн о словах Златана про политику: «Никогда не буду заниматься одним лишь спортом. Понимаю, как силен мой голос»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на недавние слова нападающего , который заявил, что баскетболисту следует воздерживаться от политических высказываний.

«Я никогда не заткнусь и буду говорить о том, что неправильно.

Я говорю о своем народе, о равенстве, о социальной несправедливости, о расизме, о систематическом подавлении голосов избирателей. Это вещи, которые происходят в нашем обществе.

Я был частью этого сообщества в какой-то момент и видел, что происходило. Я знаю, что эти вещи до сих пор происходят, потому что в моей школе – более 300 детей. Они проходят через то же самое, что и я. Им нужен голос. Я – их голос.

Я использую свою платформу, чтобы продолжать проливать свет на все, что может происходить не только в моем сообществе, но и по всей стране, и во всем мире.

Я никогда не буду заниматься одним лишь спортом, потому что понимаю, насколько эта платформа... Насколько силен мой голос.

Я хорошо разбираюсь в этих вопросах. Я не тот парень, которого можно в чем-то обвинять, ведь я делаю свое домашнее задание», – сказал Джеймс.

Златан о Леброне: «Не люблю, когда люди такого статуса говорят о политике. Занимайся тем, в чем хорош»

Леброн хотел отменить сезон НБА. Он играет в баскетбол или уже в политику?