Леброн о Златане: «Он сам говорил о расизме в Швеции из-за того, что у него не та фамилия»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о нападающем , который заявил, что баскетболисту следует воздерживаться от политических высказываний.

«Забавно, что он говорит такие вещи, потому что, как мне кажется, в 2018 году он говорил о тех же вещах, когда вернулся в Швецию. Он говорил, что у него не та фамилия, что надо, и поэтому он чувствовал расистское отношение к себе, когда выходил на поле.

Верно? Он говорил это, да? Мне кажется, что да. Меня не стоит в чем-то обвинять, ведь я хорошо готовлюсь», – сказал Джеймс.

Златан о критике в шведских медиа: «Это скрытый расизм. Будь я Андерссоном или блондином, они бы оправдывали меня, даже если бы я ограбил банк»

Леброн о словах Златана про политику: «Никогда не буду заниматься одним лишь спортом. Понимаю, как силен мой голос»