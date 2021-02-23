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    Леброн о Златане: «Он сам говорил о расизме в Швеции из-за того, что у него не та фамилия»

    Теги Милан Златан Ибрагимович Леброн Джеймс Лейкерс серия А Италия НБА Политика Футбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче, который заявил, что баскетболисту следует воздерживаться от политических высказываний.

    «Забавно, что он говорит такие вещи, потому что, как мне кажется, в 2018 году он говорил о тех же вещах, когда вернулся в Швецию. Он говорил, что у него не та фамилия, что надо, и поэтому он чувствовал расистское отношение к себе, когда выходил на поле.

    Верно? Он говорил это, да? Мне кажется, что да. Меня не стоит в чем-то обвинять, ведь я хорошо готовлюсь», – сказал Джеймс.

    Златан о критике в шведских медиа: «Это скрытый расизм. Будь я Андерссоном или блондином, они бы оправдывали меня, даже если бы я ограбил банк»

    Леброн о словах Златана про политику: «Никогда не буду заниматься одним лишь спортом. Понимаю, как силен мой голос»

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