Леброн о Златане: «Он сам говорил о расизме в Швеции из-за того, что у него не та фамилия»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче, который заявил, что баскетболисту следует воздерживаться от политических высказываний.
«Забавно, что он говорит такие вещи, потому что, как мне кажется, в 2018 году он говорил о тех же вещах, когда вернулся в Швецию. Он говорил, что у него не та фамилия, что надо, и поэтому он чувствовал расистское отношение к себе, когда выходил на поле.
Верно? Он говорил это, да? Мне кажется, что да. Меня не стоит в чем-то обвинять, ведь я хорошо готовлюсь», – сказал Джеймс.
Златан о критике в шведских медиа: «Это скрытый расизм. Будь я Андерссоном или блондином, они бы оправдывали меня, даже если бы я ограбил банк»
Леброн о словах Златана про политику: «Никогда не буду заниматься одним лишь спортом. Понимаю, как силен мой голос»