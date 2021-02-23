Карпин о 2-м голе «Зенита»: «Судья показывал желтую, они разыграли и забили. Свистка не прозвучало, налицо нарушение правил»

Главный тренер подвел итоги матча РПЛ с (2:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Первым таймом доволен, за исключением десяти минут, когда играли без мяча практически в своей штрафной, теряли мяч сразу после отбора.

Второй тайм надо рассматривать с точки зрения того, что играли в меньшинстве, понятно, что другой футбол. Ребята не опустили руки, бились до конца, заслуженно набрали одно очко.

– «Ростов» хорошо выходил из-под прессинга, но дальше как будто не знал, что делать. Чего не хватало в финальной трети поля?

– Мастерства.

– Почему отдали Бабурина в аренду?

– Это вопрос не ко мне в большей степени. С точки зрения футбола Егор заслуживает играть. На данный момент наш выбор падает на Песьякова. Надеюсь, в «Краснодаре» Бабурин получит игровое время.

– С какой минуты стало сказываться удаление?

– Через три-четыре минуты.

– Прокомментируйте работу Матюнина.

– По удалению ничего не могу сказать, мне вообще было ничего не видно. Зарекся комментировать судейство. Мне скинули на телефон пункт правил. Там написано, что после вынесения желтой, красной карточки обязан прозвучать свисток.

Судья выносил желтую карточку, не помню кому (Байрамяну – прим. Sports.ru), «Зенит» быстро разыграл и забил. Свистка не прозвучало. Как по мне, налицо нарушение правил.

Судьи говорят, что правила изменились. Не знаю, с какого времени, видимо, с 16:30, когда мы начали играть. В правилах черным по белому написано, что должен прозвучать свисток, – заявил Карпин.