Артета может возглавить «Барселону». Он кандидат Лапорты

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может в будущем возглавить «Барселону».
38-летний баск – одна из кандидатур Жоана Лапорты, участвующего в выборах президента каталонцев, сообщает RAC1.
Если Лапорта победит, а нынешний тренер «Барсы» Роналд Куман не сохранит свой пост в следующем сезоне, его может занять Артета.
Микель был в системе «Барселоны» (1997-2001), однако не сумел пробиться в первую команду. Больше всего он известен по выступлениям за «Эвертон» и «Арсенал».
После завершения игровой карьеры Артета стал помощником главного тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы (2016-2019). В 2019-м он возглавил «Арсенал».
Артета оправдал поражения «Арсенала» невезением и даже привел цифры. Только это очень похоже на манипуляцию данными