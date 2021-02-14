Артета может возглавить «Барселону». Он кандидат Лапорты

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета может в будущем возглавить «Барселону».

38-летний баск – одна из кандидатур Жоана Лапорты, участвующего в выборах президента каталонцев, сообщает RAC1.

Если Лапорта победит, а нынешний тренер «Барсы» Роналд Куман не сохранит свой пост в следующем сезоне, его может занять Артета.

Микель был в системе «Барселоны» (1997-2001), однако не сумел пробиться в первую команду. Больше всего он известен по выступлениям за «Эвертон» и «Арсенал».

После завершения игровой карьеры Артета стал помощником главного тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы (2016-2019). В 2019-м он возглавил «Арсенал».

Артета оправдал поражения «Арсенала» невезением и даже привел цифры. Только это очень похоже на манипуляцию данными

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