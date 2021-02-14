Микель Артета: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы сейчас»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о «Манчестер Сити».

«Футбол, в который они играют, и стабильные результаты делают их лучшей командой. У них есть слабые места, как и у других, но соперники изо всех сил пытались найти их.

Полагаю, в первую очередь они были очень сильны в обороне. Я думаю, что это лучшая команда Европы на данный момент», – сказал испанский тренер.

Напомним, «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в 25-м туре АПЛ в воскресенье, 21 февраля.

В схеме Гвардиолы пугающе много ложных ролей (фулбеки, девятка и даже полузащитники). Этот «Сити» – самая динамичная команда Пепа

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья