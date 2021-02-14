Микель Артета: «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы сейчас»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о «Манчестер Сити».
«Футбол, в который они играют, и стабильные результаты делают их лучшей командой. У них есть слабые места, как и у других, но соперники изо всех сил пытались найти их.
Полагаю, в первую очередь они были очень сильны в обороне. Я думаю, что это лучшая команда Европы на данный момент», – сказал испанский тренер.
Напомним, «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в 25-м туре АПЛ в воскресенье, 21 февраля.
В схеме Гвардиолы пугающе много ложных ролей (фулбеки, девятка и даже полузащитники). Этот «Сити» – самая динамичная команда Пепа