Мозес о «Спартаке»: «Это российский «МЮ» – так говорю друзьям»

Полузащитник Виктор Мозес, права на которого принадлежат , рассказал, как появился вариант с переходом в .

– До перехода в «Спартак» ходили слухи, что ты продолжишь играть за миланцев.

– Я готов был вернуться [в «Интер»], мы уже все обсудили с Конте. Но что-то не срослось. Может, финансовая ситуация сказалась, я не знаю.

И в какой-то момент на меня и агента вышли люди из «Спартака».

– На выбор в пользу нашего клуба повлиял тот факт, что «Челси» – самый «российский» клуб в Англии?

– Директор «Челси» общалась с моим агентом и объяснила, почему «Спартак» – лучший вариант.

А потом я сам стал гуглить про клуб, посмотрел несколько ярких видео и понял, насколько у команды богатая история. Поэтому довольно быстро дал согласие.

– Как описываешь «Спартак» своим друзьям?

– Говорю им, что это российский «МЮ». Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнев...

– Бакаев и Зобнин.

– Да, и другие парни. Атмосфера отличная. Так что говорю о «Спартаке» только хорошие слова. Еще бы на улице стало хоть немного теплее... – сказал Мозес.