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    Мигел Велозу: «Роналду – как Джордан, он легенда. Криштиану станет лучшим бомбардиром в истории футбола»

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    Полузащитник «Вероны» Мигел Велозу высоко отозвался о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Не сомневаюсь, что Роналду станет лучшим бомбардиром в истории футбола. Он точно добьется успеха. Второго Криштиану в футболе больше не будет.

    Мбаппе и Холанд сильны и молоды, но если забраться на вершину сложно, то удерживаться на ней – еще сложнее. Им будет нелегко добиться той же стабильности, что и у Криштиану.

    Роналду – как Джордан, он легенда. Я желаю ему победы в Лиге чемпионов с «Ювентусом», даже если мне кажется, что в этом году это будет сложно.

    «Порту» – сложный соперник, у них есть своя ДНК. По моему мнению, португальцы пройдут дальше. Вне зависимости от того, кто выйдет в 1/4 финала, главным фаворитом остается «Бавария», – сказал Велозу в интервью Tuttosport.

    В этом сезоне Роналду забил 18 голов в 19 матчах Серии А, сделав 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.

    Сегодня «Ювентус» сыграет с «Вероной». Начало матча – в 22:45 по московскому времени. 

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