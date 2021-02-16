Мигел Велозу: «Роналду – как Джордан, он легенда. Криштиану станет лучшим бомбардиром в истории футбола»

Полузащитник «Вероны» высоко отозвался о форварде «Ювентуса» .

«Не сомневаюсь, что Роналду станет лучшим бомбардиром в истории футбола. Он точно добьется успеха. Второго Криштиану в футболе больше не будет.

Мбаппе и Холанд сильны и молоды, но если забраться на вершину сложно, то удерживаться на ней – еще сложнее. Им будет нелегко добиться той же стабильности, что и у Криштиану.

Роналду – как Джордан, он легенда. Я желаю ему победы в с , даже если мне кажется, что в этом году это будет сложно.

«Порту» – сложный соперник, у них есть своя ДНК. По моему мнению, португальцы пройдут дальше. Вне зависимости от того, кто выйдет в 1/4 финала, главным фаворитом остается «Бавария», – сказал Велозу в интервью Tuttosport.

В этом сезоне Роналду забил 18 голов в 19 матчах Серии А, сделав 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.

Сегодня «Ювентус» сыграет с «Вероной». Начало матча – в 22:45 по московскому времени.