«Ман Сити» выиграл 20 матчей подряд. Голы Стоунза и Диаша помогли победить «Вест Хэм» сегодня

В 26-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Голы в составе хозяев забили центральные защитники – Рубен Диаш и Джон Стоунз.
«Манчестер Сити» довел свою победную серию до круглой отметки – команда тренера Пепа Гвардиолы выиграла 20 матчей подряд с учетом всех турниров.
Беспроигрышная серия достигла 27 матчей. Последнее поражение «Манчестер Сити» потерпел 21 ноября, уступив в чемпионате Премьер-лиги «Тоттенхэму» (0:2). «Горожане» не проигрывают более трех месяцев.
- Дата проведения
- 27 февраля, 15.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 30 Рубен Диаш, 1:1 – 43 Антонио, 2:1 – 68 Стоунз.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Зинченко, Гюндоган (Родри, 89), Фернандиньо, Марез, де Брюйне, Ферран Торрес (Фоден, 65), Агуэро (Габриэл Жезус, 61).
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Вест Хэм –
Рэндолф, Джонсон (Боуэн, 84), Диоп, Доусон, Цоуфал, Форнальс, Райс, Лингард, Соучек, Крессуэлл, Антонио (Бенрахма, 84).
- Предупреждения:
- Джонсон (28), Фернандиньо (90).