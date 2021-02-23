«Ман Сити» выиграл 20 матчей подряд. Голы Стоунза и Диаша помогли победить «Вест Хэм» сегодня

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Sports.ru Пеп Гвардиола Джон Стоунз Рубен Диаш Футбол

В 26-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Голы в составе хозяев забили центральные защитники – Рубен Диаш и Джон Стоунз.

«Манчестер Сити» довел свою победную серию до круглой отметки – команда тренера Пепа Гвардиолы выиграла 20 матчей подряд с учетом всех турниров.

Беспроигрышная серия достигла 27 матчей. Последнее поражение «Манчестер Сити» потерпел 21 ноября, уступив в чемпионате Премьер-лиги «Тоттенхэму» (0:2). «Горожане» не проигрывают более трех месяцев.

Манчестер Сити – Вест Хэм 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
27 февраля, 15.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Рубен Диаш, 1:1 – 43 Антонио, 2:1 – 68 Стоунз.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Зинченко, Гюндоган (Родри, 89), Фернандиньо, Марез, де Брюйне, Ферран Торрес (Фоден, 65), Агуэро (Габриэл Жезус, 61).
Вест ХэмРэндолф, Джонсон (Боуэн, 84), Диоп, Доусон, Цоуфал, Форнальс, Райс, Лингард, Соучек, Крессуэлл, Антонио (Бенрахма, 84).
Предупреждения:
Джонсон (28), Фернандиньо (90).

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