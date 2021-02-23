«Ман Сити» выиграл 20 матчей подряд. Голы Стоунза и Диаша помогли победить «Вест Хэм» сегодня

В 26-м туре Премьер-лиги победил «Вест Хэм» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Голы в составе хозяев забили центральные защитники – и .

«Манчестер Сити» довел свою победную серию до круглой отметки – команда тренера выиграла 20 матчей подряд с учетом всех турниров.

Беспроигрышная серия достигла 27 матчей. Последнее поражение «Манчестер Сити» потерпел 21 ноября, уступив в чемпионате Премьер-лиги «Тоттенхэму» (0:2). «Горожане» не проигрывают более трех месяцев.

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Статистика Премьер-лиги