«У «Сити» много денег, чтобы купить много невероятных игроков». Гвардиола пошутил о причинах победной серии

Главный тренер с юмором ответил на вопрос о том, что позволило его команде выиграть 19 матчей подряд.

«У нас много денег, чтобы купить много невероятных игроков. Это правда. Без качественных игроков мы не смогли бы сделать это.

Фантастические игроки, к тому же у них отличные отношения между собой. Они проводят каждый матч с мыслью о победе в нем.

Ответный матч [с «Боруссией»] пройдет через три недели, так что следующая цель – «Вест Хэм». Думаю только об этом», – сказал тренер.

История больших денег в футболе. Сначала игроки боролись за богатство – им запрещали получать больше £4 и сравнивали с шахтерами

«Сити» расправился с «Гладбахом» одной комбинацией: там Бернарду Силва (едва за 1,70) играл головой!