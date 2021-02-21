Пеп о календаре: «Это не оправдание, а привилегия. АПЛ бросает нам вызов, и мы должны принимать его»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о напряженном графике команды.

«У нас два дня [на подготовку], и мы играли на выезде. У – шесть дней. Является ли это оправданием? Ни в коем случае.

Это вызов. Команды, выступающие в чемпионов, должны реагировать именно так. Премьер-лига бросает нам вызов, и мы должны принимать его. Мы не можем использовать это как оправдание.

Два дня между матчами, чтобы выиграть сначала одну игру, а потом другую, – это привилегия. Люди, которые думают, что у нас «всего два дня», не должны находиться в этом клубе.

Если мы должны будем играть через один день, то мы будем. Это не усталость. Это требования ко мне, и я также требую этого от моих игроков», – сказал Гвардиола.

сегодня сыграет с «Вест Хэмом», начало матча – в 15:30 по московскому времени. 24 февраля «горожане» играли против гладбахской «Боруссии» в Будапеште.