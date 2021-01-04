Тренер «Порту»: «Роналду – лучший в мире. Он изумителен в атаке и может решить игру в любой момент»

Главный тренер «Порту» высказался перед первым матчем 1/8 финала против .

«После жеребьевки я услышал разговоры о не лучших результатах «Ювентуса». Сейчас ситуация изменилась, несмотря на их поражение от «Наполи». Они дважды пропустили за 8 последних матчей и выглядели уверенно и стабильно. У этого клуба есть своеобразный менталитет. Они победили со счетом 3:0 в Барселоне!

Криштиану может решить исход игры в любой момент, в атаке он просто изумителен. Вне всякого сомнения, это лучший игрок мира. Мы должны действовать надежно, компактно и плотно. Нужно осознать, какое пространство впереди Криштиану, Мората, Кулусевски и другие игроки «Ювентуса» хотят получить, и отобрать его у них.

Мы доставим «Ювентусу» проблемы, потому что у «Порту» тоже есть особая ДНК. Вне зависимости от того, против кого мы играем, у нас есть менталитет победителей. Нужно понимать, что наш подход должен должен меняться от матча к матчу, но при этом мы должны бороться за максимальный результат», – сказал Консейсау.

примет «Ювентус» завтра, 17 февраля. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.