Пирло о падении Роналду: «Очевидный пенальти. Судье нужно иметь смелость поставить его, даже если идет последняя секунда»

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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что судья Карлос дель Серро Гранде должен был назначить пенальти в ворота «Порту» в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

– Андреа, в концовке матча был достаточно очевидный эпизод с пенальти, но судья дал финальный свисток. Вы смотрели повтор? Роналду очень нервно отреагировал на этот момент. Конечно, «Ювентус» плохо сыграл, но такие эпизоды делают разницу...

– Да, конечно, они делают разницу. Мне кажется, что это очевидный пенальти. Арбитр объяснил нам свое мнение по этому вопросу. Он сказал, что время матча истекло, и поэтому он не хотел смотреть повтор. Это странно.

Если эпизод может изменить исход игры, то ты должен пойти и посмотреть повтор. Нужно иметь в себе смелость назначить пенальти, даже если эпизод произошел на последней секунде игры, – сказал Пирло.

На последних секундах Роналду рухнул в штрафной «Порту». Размахивал руками и требовал пенальти, но на фол не похоже

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