Александр Кокорин: «Тренируюсь хорошо. Готов к «Удинезе»

Нападающий «Фиорентины» заявил, что готов сыграть в матче Серии А с «Удинезе».

Российский форвард в компании с одноклубником пообщался с клубными репортерами.

Сначала, на вопрос о том, чей постер висел у него на стене в детстве, Кокорин пошутил и сказал, что Влаховича.

Затем Кокорин добавил, что занимается в общей группе: «Хорошо тренируюсь, готов к «Удинезе».

Во время одной из недавних пресс-конференций главный тренер итальянского клуба Чезаре Пранделли заявил, что форвард получил повреждение в дебютном матче в Серии А против «Интера» (0:2). В играх против «Сампдории» (1:2) и «Специи» (3:0) россиянин не вышел на поле.

Матч между «Фиорентиной» и состоится в воскресенье, 28 февраля. Начало – в 17:00 по московскому времени.