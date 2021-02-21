Александр Кокорин: «Тренируюсь хорошо. Готов к «Удинезе»

Теги Удинезе Фиорентина серия А Италия Александр Кокорин Душан Влахович Футбол

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что готов сыграть в матче Серии А с «Удинезе».

Российский форвард в компании с одноклубником Душаном Влаховичем пообщался с клубными репортерами.

Сначала, на вопрос о том, чей постер висел у него на стене в детстве, Кокорин пошутил и сказал, что Влаховича.

Затем Кокорин добавил, что занимается в общей группе: «Хорошо тренируюсь, готов к «Удинезе».  

Во время одной из недавних пресс-конференций главный тренер итальянского клуба Чезаре Пранделли заявил, что форвард получил повреждение в дебютном матче в Серии А против «Интера» (0:2). В играх против «Сампдории» (1:2) и «Специи» (3:0) россиянин не вышел на поле.

Матч между «Фиорентиной» и «Удинезе» состоится в воскресенье, 28 февраля. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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