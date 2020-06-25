Экс-судья Федотов: «Кашшаи пернул мозгом в лужу, выставив всех клоунами»

Теги Спартак Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия РФС судьи Sports.ru Виктор Кашшаи Игорь Федотов Александр Соболев Леонид Калошин Чемпионат.com брань Футбол

Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи за его объяснение работы судьи Сергея Иванова на матче полуфинала Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

«Кашшаи признался: момент с Соболевым он отправил аж десяти европейским судьям. Значит, думал, что это 11-метровый удар, сомневался в решении Иванова. Он же говорит – увидел фотографии в газете, значит, до просмотра фото считал по-другому. Если бы эти десять судей сказали, что это 11-метровый удар, что бы он сделал? Да и кто эти 10 судей, которым он отсылал повторы? Почему не назвать фамилии? И что именно он им отсылал, какое видео?

Он утверждает, что увидел фол на фотографии. Главе департамента судейства смотреть моменты по фотографиям – позор. При этом он говорит о просмотре момента с разных ракурсов. О каких ракурсах в фотографии вообще может идти речь?! Как он разбирает этот момент в статике?! Да и по фотографии мы не можем увидеть, что Соболев тянет Жиркова за футболку. Жирков там уже заваливается, а Соболев пытается остановиться. Юрий его все время тянул за правую руку. Но Кашшаи и Калошину нужно оправдать Турбина, сидевшего на ВАР, поэтому он врет и не краснеет.

«На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти», но на вопрос «Почему?» просто ответить «потому что».

Вот так и выглядят слова Кашшаи – он просто пернул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас – ниже плинтуса», – сказал Федотов.

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