Экс-судья Федотов: «Кашшаи пернул мозгом в лужу, выставив всех клоунами»

Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи за его объяснение работы судьи Сергея Иванова на матче полуфинала Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1).

«Кашшаи признался: момент с Соболевым он отправил аж десяти европейским судьям. Значит, думал, что это 11-метровый удар, сомневался в решении Иванова. Он же говорит – увидел фотографии в газете, значит, до просмотра фото считал по-другому. Если бы эти десять судей сказали, что это 11-метровый удар, что бы он сделал? Да и кто эти 10 судей, которым он отсылал повторы? Почему не назвать фамилии? И что именно он им отсылал, какое видео?

Он утверждает, что увидел фол на фотографии. Главе департамента судейства смотреть моменты по фотографиям – позор. При этом он говорит о просмотре момента с разных ракурсов. О каких ракурсах в фотографии вообще может идти речь?! Как он разбирает этот момент в статике?! Да и по фотографии мы не можем увидеть, что Соболев тянет Жиркова за футболку. Жирков там уже заваливается, а Соболев пытается остановиться. Юрий его все время тянул за правую руку. Но Кашшаи и Калошину нужно оправдать Турбина, сидевшего на ВАР, поэтому он врет и не краснеет.

«На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти», но на вопрос «Почему?» просто ответить «потому что».

Вот так и выглядят слова Кашшаи – он просто пернул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас – ниже плинтуса», – сказал Федотов.

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