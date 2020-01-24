Экс-арбитр Игорь Федотов объяснил, почему он больше не работает на канале в качестве судейского эксперта.

По словам Федотова, его перестали звать на телевидение из-за критических высказываний о судействе в матче между и ЦСКА 2 ноября прошлого года.

«Идет матч, я сижу в студии на стадионе. После первого тайма идет включение. Я говорю: «Мое мнение, что Азмуну по правилам нужно было давать красную карточку».

Тут же прилетает момент из матча 1-го тура чемпионата Франции. Один в один, так же наступили на ногу. Арбитр обратился к ВАР, посмотрел и показал красную карточку.

Это правила игры. Когда игрок атакует соперника – сзади, спереди, сбоку – может он нанести травму?

Азмун в итоге ее и нанес. Когда Обляков снял гетру, у него три дырки в ноге от шипов было. И это же не пластиковые шипы, которые продают в магазине, а вкручивающиеся, железные шипы.

В перерыве мне потом сказали, что в эфир меня больше не выведут. Кто это мог сделать? Мне же никто не объяснял, мол, позвонил такой-то и сказал, что не надо тебе… Мы тебя не будем выпускать.

Мое предположение, если выстраивать схему, скорее всего, Калошин (руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин – Прим.) позвонил Егорову (экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров – Прим.), а Егоров мог позвонить либо Алаеву (генсек РФС Александр Алаев – Прим.), либо Дюкову (президент РФС Александр Дюков – Прим.).

Соответственно, это преподнесли по итогу так, что я против ВАР и за счет «Матч ТВ» решаю свои вопросы.

В Москве по горячим следам быстро записывают мнение Калошина по игре «Зенит» – , он обсуждает момент с Азмуном, в котором, по его мнению, надо было давать желтую карточку, объясняет вторую желтую карточку ЦСКА [Бийолу] и больше ничего», – рассказал Федотов в интервью блогеру Угоднику в программе «Мы к вам приедем».

«Зенит» играл с ЦСКА в 15-м туре РПЛ. В перерыве матча Федотов прокомментировал фол нападающего петербуржцев Азмуна на Облякове: «По моему мнению, игроку «Зенита» должны были показать красную карточку. Это серьезное нарушение правил. Игрок борется за мяч и наступает сзади на икроножную мышцу. Он мог причинить травму, а это должно караться красной карточкой».

Судья Федотов сказал, что его убрали с «Матч ТВ» из-за критики Егорова. Если все так, это минимум 4-й случай цензуры на канале

Калошин о фоле Азмуна: «Есть характеристики как для желтой карточки, так и для красной. Если судья показывает желтую, ВАР не вмешивается»

Александр Егоров: «Почему Азмун должен был быть удален? Шипами в ногу? Бывает»