Тухель хочет видеть Холанда в «Челси». Клуб не станет покупать Райса у «Вест Хэма» после смены тренера

Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет усилить состав команды.

Daily Mail пишет, что 47-летний специалист получит поддержку от клуба в летнее трансферное окно. Немец хочет, чтобы «Челси» подписал центрального нападающего. Приоритетный вариант для тренера – форвард дортмундской .

Кроме того, после назначения Тухеля лондонский клуб, вероятно, откажется от варианта с приобретением полузащитника Деклана Райса. Для бывшего главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда переход 22-летнего англичанина был приоритетом.

Предполагается, что в отношении воспитанников клуба Тухель продолжит следовать пути, который избрал Лэмпард. Немецкий специалист считает , Риса Джеймса и ключевыми игроками команды и будет давать футболистам возможности проявлять себя.

Ранее сообщалось, что ради подписания контракта с Холандом «Челси» готов побить клубный трансферный рекорд.

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